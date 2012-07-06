Обласні депутати боротимуться з бідністю

На черговій сесії Вінницької обласної ради, що відбудеться 17 липня 2012 року, депутати розглядатимуть обласну програму подолання та запобігання бідності на період до 2015 року.

Цю Програму розроблено на виконання Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабміну від 31 серпня 2011 року № 1057.

Проблема бідності актуальна і не втратила гостроти проблеми. Високий рівень бідності спостерігається в сім’ях з двома дітьми – 40,7% та багатодітних сім’ях – 58,4%, в сім’ях, у яких є діти і непрацюючі дорослі – 36,3%.

Залишається високим рівень бідності в сільській місцевості – 32,3%, який значно перевищує рівень бідності у містах – 20,2%.

Щоправда, депутати боротимуться не за рахунок податку на розкіш з багатіїв чи перевиховання «заможних дядь» на благодійників, а створюватимуть мережу бізнес-інкубаторів та регіональних інноваційних кластерів, проводитимуть моніторинг соціально-економічного розвитку регіону та працюватимуть над поліпшеням медичного обслуговування населення.

Як відомо, 5 липня 2012 року Верховна Рада ухвалила Закон про зайнятість населення. Законом передбачено, зокрема, що роботодавцю, який працевлаштовуватиме на новостворені робочі місця молодь на перше робоче місце, осіб віком від 50 років та інших з числа неконкурентоспроможних громадян на ринку праці строком не менше ніж на два роки компенсуватимуться витрати, пов’язані зі сплатою єдиного соціального внеску без обмеження у розмірі заробітної плати протягом першого року.