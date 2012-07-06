Помер найстарший вінницький священик

Сьогодні, 6 липня, після Божественної літургії у Лемешівському чоловічому монастирі, що в Калинівському районі відспівали найстаршого священика Вінницької єпархії митрофорного протоієрея Олександра Бойка. Він помер увечері 4 липня на 95-му році життя. Про це йдеться у повідомленні Вінницької єпархії Української православної церкви.

Майбутній священнослужитель народився у 1917 році в селі Косенів Житомирської області. Три юних років ніс послух іподиякона у намісника Почаївської Лаври єпископа (згодом архієпископа Едмонтського і Канадського) Пантелеімона (Рудика).

У 1941 році разом із владикою о. Олександр Бойко (на той час вже диякон) прибув до Києва. В скрутний для країни час молодий священнослужитель доклав чимало зусиль для налагодження церковного життя столиці. Зокрема він допомагав у підготовці до відкриття Володомирського собору та перенесення до нього віднайдених мощів святої великомучениці Варвари.

У 1942 році у відновленому Михайлівському монастирі єпископ Пантелеімон (Рудик) висвятив диякона Олександра Бойко у сан священика.

У 1943 році батюшку Олександра разом з дружиною Валентиною заарештувало гестапо. Їх обох відправили товарним вагоном до Німеччини, але під Покровом Пресвятої Богородиці, 4 листопада 1943 року, на свято Казанської ікони Божої Матері, їм вдалося втекти та прибути до Вінниці.

За час перебування на Подільській землі отець Олександр ніс пастирське служіння на парафіях сіл Якушенці та Лука-Мелешківська Вінницького району, а також у м. Козятин. Близько тридцяти років протоієрей Олександр обіймав посаду благочинного Козятинського округу.

Окрім церковних нагород, за вагомий внесок у духовно-моральне та культурне життя Вінниччини, протоієрей Олександр Бойко був нагороджений званням «Почесний громадянин міста Козятин».

Відспівування протоієрея Олександра Бойко відбудеться, згідно його заповіту,у Лемешівському чоловічому монастирі. Чин погребіння розпочнеться одразу після Божественної літургії 6 липня.