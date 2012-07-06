Депутат Свитко проти встановлення памятника Шевченку

Сьогодні наприкінці сесії Вінницької міської ради до депутатів звернувся Сергій Свитко, депутат обласної ради, член фракції «Батьківщина». Він прочитав звернення комісії обласної ради з питань духовності та культури стосовно пам’ятника Шевченкові. Вніс пропозицію скасувати рішення міської ради про будівництво пам’ятника Тарасу Шевченку на площі Василя Стуса, біля "книжки" у Вінниці.

- Пропонуємо більш серйозніше місце - площу Театральну, - сказав Сергій Михайлович. - Більшість вінничан бачать пам’ятник Великому українцю саме на цьому місці.

Перед сесією активісти партії "Свобода" поставили "палатку на площі перед міськвиконкомом і збирали підписи вінничан за перенесення місця збудови пам’ятника.