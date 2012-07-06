Депутат Свитко проти встановлення памятника Шевченку
На площі біля "книжки"
Сьогодні наприкінці сесії Вінницької міської ради до депутатів звернувся Сергій Свитко, депутат обласної ради, член фракції «Батьківщина». Він прочитав звернення комісії обласної ради з питань духовності та культури стосовно пам’ятника Шевченкові. Вніс пропозицію скасувати рішення міської ради про будівництво пам’ятника Тарасу Шевченку на площі Василя Стуса, біля "книжки" у Вінниці.
- Пропонуємо більш серйозніше місце - площу Театральну, - сказав Сергій Михайлович. - Більшість вінничан бачать пам’ятник Великому українцю саме на цьому місці.
Перед сесією активісти партії "Свобода" поставили "палатку на площі перед міськвиконкомом і збирали підписи вінничан за перенесення місця збудови пам’ятника.