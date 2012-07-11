Вінницька «Нива» повертається в Професійну футбольну лігу

Як повідомляє офіційний сайт ПФЛ, минулого тижня керівництво футбольного клубу «Нива» Вінниця повідомило адміністрації ПФЛ про бажання припинити участь у змаганнях з футболу серед команд клубів першої ліги.

Таке рішення було зумовлене важким фінансовим становищем клубу і неможливістю знайти альтернативне джерело фінансування.

З огляду на сформовану ситуацію, і звернення клубу, клопотання було задоволено, а клуб виключений зі складу ПФЛ і знятий з змагань рішенням Центральної Ради.

Втім, вже 10 липня 2012 року на адресу ПФЛ прийшов лист ФК «Нива» Вінниця, в якому йшлося про рішенні Вінницької облдержадміністрації та Вінницької міської Ради про відновлення діяльності ТОВ «Професійний футбольний клуб «Нива» Вінниця.

Крім цього, зазначеними органами надані гарантії щодо виконання всіх фінансових вимог, застосовуваних для команд другої ліги в сезоні 2012-2013 років.

Таким чином, 10 липня 2012 відбулося екстрене засідання Центральної Ради, під час якого прийнято рішення допустити команду «Нива» Вінниця до змагань серед команд другої ліги групи «А».

