На Дністровських туристів напав блуд

12 липня о 16:35 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №35 міста Ямпіль від чергового міліції надійшло повідомлення про те, що між населеними пунктами Франківка та Іванково Ямпільського р-ну, поблизу річки Дністер, загубились двоє туристів - мама та син ( відповідно 1964 та 1985 років народження). Вінничани подорожували велосипедами, оглядали Дністровські краєвиди та заблукали.

Як повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області, для проведення пошуково-рятувальних робіт до місця ймовірного перебування людей було направлено зведену групу в складі рятувальників, прикордонників та правоохоронців. Спільними діями о 18:15 цього ж дня туристів було виявлено. Постраждалих немає.