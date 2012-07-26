Прості базарні торговці дочекались нагород

Вперше у Вінниці до Дня працівника торгівлі влада міста відзначила грамотами, подяками та грошовими преміями не тільки керівників торгівельних закладів, а й простих торговців з ринків та магазинів Вінниці. Грамоти Департаменту адміністративних послуг вручив 10 підприємствам та 20 торговцям начальник департаменту Сергій Кудлаєнко. А від Вінницької міськради 52 приватних підприємців нагородили секретар міськради Сергій Моргунов та заступник мера Валерій Коровій.

- Раніше день торгівлі відзначали крупні мережі магазинів, ми хочемо змінити відношення до свята, щоб прості торговці теж мали день для своїх урочистостей, – говорить Сергій Кудлаєнко. - І хочемо, щоб ця традиція була підтримана керівниками. Адже люди за прилавком також повинні мати своє професійне свято і знати про нього. Хочу привітати всіх людей, які мають відношення до торгівлі. І не тільки людей, які торгують у теплих магазинах, а й тих, які цілий рік стоять на базарі – у спеку і в холод. Нехай ваша діяльність приносить тільки прибуток для ваших родин. У суботу, 28 липня, ми пройдемо по ринках, привітаємо робітників прилавку безпосередньо на їхніх робочих місцях.

- Від надання якісних торгівельних послуг залежить європейський розвиток Вінниці та інвестиційна привабливість регіону, - сказав секретар міськради Сергій Моргунов.

До Дня торгівлі вінницькі підприємці стали ініціаторами проведення акції з масштабними знижками у торгівельній мережі. Сьогодні вже відгукнулись „Грош”, „Фуршет”, „Українські товари”, „Гранд”.

- Завдяки торгівлі економіка зростає, - говорить Ніна Ковбаса, голова профспілок робітників торгівлі. – Торговцям часто заздрять, але мало хто знає, як часто ми засипаємо з валідолом чи просто валимося з ніг, але не можемо дозволити собі лікарняних, бо це дуже відповідальна робота.

День торгових працівників офіційно відзначаються в останню неділю липня.



