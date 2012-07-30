В магазин посеред міста заповзла змія
13:04, 30 липня 2012Вінниця
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По запчастини?
28 липня о 07:14 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №10 міста Гайсин надійшло повідомлення про те, що на вул. Богдана Хмельницького до автомагазину залізла змія.
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області
По прибуттю на місце події рятувальники за допомогою підручних засобів вилучили плазуна із автомагазину та випустили його в ліс.
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