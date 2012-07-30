В магазин посеред міста заповзла змія

28 липня о 07:14 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №10 міста Гайсин надійшло повідомлення про те, що на вул. Богдана Хмельницького до автомагазину залізла змія.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області

По прибуттю на місце події рятувальники за допомогою підручних засобів вилучили плазуна із автомагазину та випустили його в ліс.

