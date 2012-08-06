Два гімни гратимуть по два рази
10:30, 06 серпня 2012Вінниця
0 0
Вирішили хмільницькі депутати
Хмільницька міська рада таки внесла зміни до свого Регламенту щодо виконання Державного Гімну України перед початком та наприкінці сесії.
Але депутати всесли корективи в запропонований варіант змін до порядку проведення пленарних засідань сесії.
Про це повідомляє Інформаційна агенція «ПЕРСПЕКТИВА».
На сесію було винесене проект рішення. Згідно якого на початку сесії мав звучати Державний гімн, а по завершенні – гімн міста Хмільника.
Проте, депутати прийняли «Соломонове рішення». Тепер на початку сесії звучатиме Державний Гімн України, а потім – гімн міста, а по завершенні сесії – спочатку гімн міста, а потім Державний Гімн України.
За таку пропозицію депутати проголосували одноголосно.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter