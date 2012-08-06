Вінницькі волейболісти – у суперлізі!

Вінницька чоловіча волейбольна команда ВНАУ (національного аграрного університету) наступного сезону виступатиме у суперлізі чемпіонату України, навіть незважаючи на попередню невдачу у перехідних іграх.

Про це повідомив голова директорату Федерації волейболу України Олександр Бібер.

– Наступний сезон обіцяє бути доволі складним, тому що ціла низка команд відмовилася від участі через фінансові труднощі. Зокрема, це черкаський «Імпексагро Спорт» та хмельницький «Новатор».

Через це в чоловічій суперлізі виступатиме вісім колективів, враховуючи харківський «Локомотив», який стартує з другого етапу і вінницький ВНАУ. На першому етапі сім команд гратимуть за звичайною схемою – за роз’їзним календарем, тому учасники отримають плаваючий вихідний.

А ось другий етап після консультацій з представниками команд вирішили грати за системою плей-офф. Ії визнали більш справедливою, ніж попередню.

В першому раунді перша зіграє з восьмою, друга із сьомою і так далі.

Переможці серій поборються за місця на п’єдесталі, переможені за місця з 5-го по 8-ме.

Нині команда ВНАУ вже розпочала готуватися до нового сезону. Перший навчально-тренувальний збір наразі проходить у Коблево. З його фінансуванням допомагає керівництво нашого аграрного університету.