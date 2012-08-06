У Німеччині вінницьким танцюристам аплодували стоячи

З 24 липня по 1 серпня ансамбль танцю «Радість» Вінницького міського Палацу дітей та юнацтва перебував у Німеччині, де брав участь у міжнародному фольклорному фестивалі. Фест проходив в невеликому місті Шессель, яке розташоване між Бременом та Гамбургом. У ньому взяли участь колективи з Італії, Нідерландів, Угорщини, Німеччини і України.

Це був свого роду фестиваль поколінь, оскільки вік учасників коливався від 11 до 85 років.

– Наші діти були єдиним дитячим колективом на фестивалі і водночас єдиним українським гуртом. Але вони вільно спілкувалися і тому подружилися з дорослими учасниками з інших країн, – каже керівник народного художнього колективу України “Радість” Віктор Бойко. – Серед іншого, наші хлопці вивчили німецький чоловічий жартівливий танець і виконували його на концертах разом з учасниками інших країн.

По закінченню фестивалю в Шесселі, на запрошення німецької благодійної організації, “Радість” завітала до Гамбурга.

Годинна програма вінничан проходила під постійні оплески залу.

– Організатори подякували нашим дітям за прекрасний концерт, а глядачі почали хором просити ще один танець на «біс», – задоволено згадує Віктор Бойко. – Ми виконали композицію «Україна – рідний край», після чого весь зал аплодував стоячи.

У наступному році «Радість» відзначатиме своє 15-річчя. Колектив брав участь у понад 50 міжнародних фестивалях та конкурсах у 17 країнах світу