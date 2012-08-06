Малолітка, побивши жінку, вимагав грошей
12:00, 06 серпня 2012Вінниця
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У Могилеві – Подільському
4 серпня до Могилів-Подільського райвідділу міліції звернулась 27-річна місцева жителька про те, що цього ж дня о 07.00 год. по вулиці Ставиській, неподалік центрального ринку, невідомий молодик наніс їй тілесні ушкодження та погрожуючи невстановленим предметом вимагав гроші.
Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.
Вжитими заходами працівники міліції за підозрою у вчинені злочину затримали 17-річного жителя села Немія. За фактом пограбування порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.186 КК України (карається позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років).
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