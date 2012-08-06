Малолітка, побивши жінку, вимагав грошей

4 серпня до Могилів-Подільського райвідділу міліції звернулась 27-річна місцева жителька про те, що цього ж дня о 07.00 год. по вулиці Ставиській, неподалік центрального ринку, невідомий молодик наніс їй тілесні ушкодження та погрожуючи невстановленим предметом вимагав гроші.

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Вжитими заходами працівники міліції за підозрою у вчинені злочину затримали 17-річного жителя села Немія. За фактом пограбування порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.186 КК України (карається позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років).