Джуринський отрутомогильник розкрили

На Джуринському отрутомогильнику(Шаргородський район), де зберігається понад 1 млн. тонн небезпечних відходів, розпочався перший етап ліквідації пестицидів. Наразі проводяться роботи із відкриття бетонних бункерів та перезатарення високотоксичних відходів.

Про це повідомляє УКРІНФОРМ з посиланням на Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області.

Протягом тижня у спеціальні ємності вже перезатарено понад 600 тонн невизначених отруйних речовин з п'яти бункерів.

Роботи проводить ТОВ «СІ БУД СИСТЕМ», - інформує управління.

Довідка. Джуринський отрутомогильник побудовано у 1978 році. За наявними документами, там було захоронено 1 023,7 тонн невизначених, непридатних та невідомих пестицидів із Вінницької, Житомирської, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Рівненської, Тернопільської та Хмельницької областей. За кількістю непридатних хімічних засобів захисту рослин Джуринський отрутомогильник не має аналогів в Україні. Більшість заскладованих там речовин є стійкими органічними забруднювачами та відносяться до групи сильнодіючих отруйних речовин. Тільки гексахлорану 200 тонн, дихлордифенілтрихлорметилметану (ДДТ) 465 тонн, а також 6 тонн миш’яковмісних і 1 тонна ртутовмісних сполук.



