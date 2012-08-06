З Центрального парку літатимуть вертольоти

Розглядається питання про облаштування у Центральному парку відпочинку міста Вінниці майданчику для гвинтокрилів санавіації. Місце розташування майданчика - неподалк планетарію, де зупиняється на гастролях Луна-парк.

Про це сьогодні на прес-конференції повідомила начальник обласного управління охорони здоровя та курортів Лідія Діденко.

- Розглядався ще варіант у Гавришівці, - сказала Лідія Олексіївна. - Але Гавришівка деалко від Вінниці. А сам сенс гвинтокрила в тому, що він повинен приземлятися у місцях найближчих до лікарні. Ми маємо сьогодні літак санавіації АН-2, який вже здійснив 4 вильоти. Його злітна смуга саме у Гавришівці. А гвинтокрил потрібен саме для екстренної допомоги.

Нагадаємо, що 24 липня Вінницькому обласному центру екстренної медичної допомоги та медицини катастроф передано гвинтокрил МІ-2, який задетн доправити пацієнта з найвіддаленішого кутоіка регіону. Це сприятиме якісному та своєчасному наданню естренної медичної допомоги населенню.