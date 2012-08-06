Область намолотила 2 мільйони тонн зернових

Аграрії Вінницької області вже зібрали 2 мільйони тонн зернових.

Про це повідомив голова Вінницької обласної державної адміністрації Микола Джига.

Середня врожайність зернових – 41 центнер з гектара.

- Цей рік не зовсім врожайний., - каже Джига. - Південні райони, - Піщанський, Чечельницький, південна частина Бершадського , Ямпільський, - житниці області, дали погані врожаї. Ми відстаємо від минулого року. Якщо в нас було торік в середньому 45 ц/га, то зараз маємо 41-42 ц/га.

Але з огляду на посушливе літо, і це непогано, вважає Джига.