Область намолотила 2 мільйони тонн зернових
14:00, 06 серпня 2012Вінниця
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Попри недорід
Аграрії Вінницької області вже зібрали 2 мільйони тонн зернових.
Про це повідомив голова Вінницької обласної державної адміністрації Микола Джига.
Середня врожайність зернових – 41 центнер з гектара.
- Цей рік не зовсім врожайний., - каже Джига. - Південні райони, - Піщанський, Чечельницький, південна частина Бершадського , Ямпільський, - житниці області, дали погані врожаї. Ми відстаємо від минулого року. Якщо в нас було торік в середньому 45 ц/га, то зараз маємо 41-42 ц/га.
Але з огляду на посушливе літо, і це непогано, вважає Джига.
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