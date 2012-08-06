Вахнівський «Чапай» ставу не переплив
15:50, 06 серпня 2012Вінниця
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Втопився 29-річний чоловік
4 серпня о 14:50 до оперативно-координаційного центру Територіального управління МНС України у Вінницькій області надійшло повідомлення про те, що в селі Вахнівка Липовецького району у ставку втопився 29-річний місцевий житель.
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
За попередньою версією, чоловік в нетверезому стані заплив на середину ставка, пірнув та більше не з’явився над водою.
5 серпня о 15:30 тіло було знайдено та вилучено з води водолазним відділенням аварійно-рятувального загону спеціального призначення Територіального управління МНС.
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