Вахнівський «Чапай» ставу не переплив

4 серпня о 14:50 до оперативно-координаційного центру Територіального управління МНС України у Вінницькій області надійшло повідомлення про те, що в селі Вахнівка Липовецького району у ставку втопився 29-річний місцевий житель.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

За попередньою версією, чоловік в нетверезому стані заплив на середину ставка, пірнув та більше не з’явився над водою.

5 серпня о 15:30 тіло було знайдено та вилучено з води водолазним відділенням аварійно-рятувального загону спеціального призначення Територіального управління МНС.