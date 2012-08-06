У вінницьких школах квасять з благословення губернатора

Голова облдержадміністрації взяв під особистий контроль питання належної організації харчування у закладах даного типу в осінньо-зимовий період, - повідомляє офіційне Інтернет-представництво Вінницької ОДА.

Дитячі садки, школи, лікарні та інші важливі заклади соціальної сфери восени і взимку обов’язково мають бути забезпечені квашеними овочами і сушеними фруктами, переконаний Микола Джига.

- Харчування у школах і лікарнях має бути збалансованим і калорійним. Дуже серйозно постає питання харчування дітей у школах, як однієї з найголовніших умов розвитку й життєдіяльності учнів. Діти мають отримувати необхідні вітаміни за будь-якої пори року. Усі дошкільні та загальноосвітні заклади мають заготовляти овочі та фрукти на осінньо – зимовий період, – наголосив голова облдержадміністрації.

Голова облдержадміністрації зобов‘язав керівників районів забезпечити виконання даних вказівок і повідомив, що для утримання соціальних закладах, які фінансуються із обласного бюджету, закладено 50 млн. гривень бюджетних коштів.