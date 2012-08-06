Чоловік отруївся розчинником для фарби

3 серпня о 18:19 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №18 міста Іллінці від чергового фельдшера швидкої допомоги надійшло повідомлення, що до них доставлено 41-річного жителя села Бабин з діагнозом «гостре отруєння розчинником для фарби».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

На даний час потерпілий знаходиться в реанімаційному відділенні Іллінецької районної лікарні у задовільному стані.

Обставини з’ясовуються.