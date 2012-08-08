Росіян залишили без молдавського коньяку

Триста двадцять літрів коньяку молдовського виробництва знайшли вчора прикордонники Могилів-Подільського загону спільно з працівниками митниці. Знахідку везли потягом, що слідував з Кишинева до Санкт-Петербургу.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Порушники приховали 64 пляшки хмільного напою у схованці, обладнаній у конструктивних пустотах тамбуру.

Як виявилося згодом, власник знахідки – 29-річний громадянин Молдови, працівник ресторану. Спиртне вартістю майже 4,5 тисяч гривень вилучено та передано працівникам митниці.

Крім того, прикордонники виявили приховані від контролю вино домашнього виробництва та коньяк «Квінт». Цього разу їх

везли у потязі «Кишинів-Москва». 285 літрів вина, розфасованого у пластикові ємкості та 60 літрів коньяку «кмітливі» ділки приховали від контролю у схованці, обладнаній поруч з баком для води. Як і у попередньому випадку, товар вилучено та передано в митницю.