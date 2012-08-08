«Регіони» взяли на проміжних виборах два села
11:20, 08 серпня 2012Вінниця
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Провели своїх
У с. Пороги Ямпільського району відбулись проміжні вибори депутатів сільської ради. Реалізувати своє виборче право на дільницю прийшли 59,37% небагаточисельної територіальної громади, 100% з яких, проголосували за члена Партії регіонів Людмилу Прилипко.
Рівень довіри громад до провладної політичної сили продемонстрували і жителі с. Лисянка Вінницького району.
Тут 5 серпня також відбулись вибори.
Обрати депутата сільської ради на дільницю прийшли 74,3% виборців. З них 96,4% проголосували за члена Партії регіонів, начальника відділення зв’язку с. Пултівці Анжелу Бабич.
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