«Регіони» взяли на проміжних виборах два села

У с. Пороги Ямпільського району відбулись проміжні вибори депутатів сільської ради. Реалізувати своє виборче право на дільницю прийшли 59,37% небагаточисельної територіальної громади, 100% з яких, проголосували за члена Партії регіонів Людмилу Прилипко.

Рівень довіри громад до провладної політичної сили продемонстрували і жителі с. Лисянка Вінницького району.

Тут 5 серпня також відбулись вибори.

Обрати депутата сільської ради на дільницю прийшли 74,3% виборців. З них 96,4% проголосували за члена Партії регіонів, начальника відділення зв’язку с. Пултівці Анжелу Бабич.