Гайсинчанина побив міліціонер за зйомку на телефон

Прокуратура Вінницької області вирішила розставити усі крапки над «і» у справі про конфлікт гайсинчанина Станіслава Копильського із нинішніми та колишнім працівниками міліції, який завершився побиттям Копильського.

Зважаючи на резонанс, який ця історія викликала у місцевих та всеукраїнських ЗМІ, 7 серпня точку зору прокуратури журналістам виклав заступник прокурора області Володимир Сичук, повідомляє сайт ВінницяОК.

- 7 березня у Гайсині між Копильським та працівником ДАІ Бондарєвим виник конфлікт, який Копильський пояснює безпідставним обвинуваченням його з боку працівника міліції у фотографуванні на мобільний телефон спецавтомобіля. Працівник міліції стверджує, що Копильський першим почав чіплятися до нього з образливими спогадами про те, що кілька років назад саме Бондарєв виявив факт управління Копильським машиною у стані алкогольного сп’яніння, за що його позбавили прав. Бондарєв каже, що Копильський підвищував голос, хапав його за формений одяг, напарник Бндарєва викликав оперативну групу, але група на той час була на іншому виїзді, черговий направив групу позавідомчої охорони, які запропонували Копильському проїхати у райвідділ. Зауваження Копильському також зробив Рубля – колишній працівник ДАІ. Копильський і йому нагадав давні «гріхи». Між Рублею і Копильським відбулась сутичка, свідками було біля 10 осіб, з їх свідчень, Копильський намагався вдарити Рублю, той відхилився і у відповідь вдарив Копильського в лице. Копильський почав тікати, його наздогнали працівники ДСО і відвезли у райвідділ, – розповів Володимир Сичук.

За його словами, за фактом побиття Копильського 10 квітня слідчим прокуратури області було порушено кримінальну справу, проведено очні ставки, відтворення обставин події, призначено кілька судово-медичних експертиз. В результаті слідчий дійшов висновку, що жодних доказів причетності працівників міліції до нанесення гайсинчанину побоїв не виявлено. Натомість, прокуратура області встановила, що тілесні ушкодження потерпілому заподіяв громадянин Рубля (колишній даішник), відносно якого і порушено кримінальну справу.

Досудове слідство у справі проведено Гайсинським РВ УМВС України у Вінницькій області і нині матеріали з обвинувальним висновком направлено до районного суду.

Що ж до законності притягнення Копильського до адміністративної відповідальності, то Володимир Сичук сказав:

- Непрофесійні дії працівників міліції дали можливість захисту, який діяв професійно, переконати суд у невинуватості Копильського у скоєнні правопорушення. Ця історія була предметом дослідження у кримінальній справі і показами свідків Копильський повністю викривається у скоєнні зазначених правопорушень. І тільки через недбалі дії міліціонерів він виправданий.

За словами Володимира Сичука, за вимогою прокуратури області за допущені порушення під час адміністративного провадження по даній справі керівництво райвідділу, працівники ДАІ та ВДСО покарані у дисциплінарному порядку. Зокрема, 7 особам оголошено неповну службову відповідність та одну догану.

А щодо закидів у ЗМІ, що прокуратура «кришує» міліцію, тому справедливості годі шукати, Володимир Сичук запевняє: це – нісенітниця. Як доказ, каже: за минулий і нинішній рік прокуратурою області порушено кримінальні справи стосовно 35 правоохоронців, 30 з яких уже скеровані до суду.

- Зокрема, 13 осіб звинувачують ся у хабарництві, про зловживання службовим становищем порушено справи стосовно 3-х осіб, по катуванню – 6 осіб, 3 – щодо службової недбалості. Є факти навіть збуту наркотичних речовин, приховування злочинів, ДТП тощо. До кримінальної відповідальності уже притягнуто 26 осіб. До позбавлення волі засуджено 7 осіб. По всіх застосовано додаткову міру покарання – позбавлено права обіймати посади в правоохоронних органах та органах влади, – сказав Володимир Сичук.