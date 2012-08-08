Хлопця у навушниках збило "БМВ"

Автомобіль «БМВ Х5» збив 22-річного вінничанина, що переходив дорогу по пішохідному переходу на перехресті вулиць 600-річчя та Стахурського, ввечері 6 серпня. Свідки аварії стверджують, удар був досить сильним, чоловік серйозно постраждав - нога була неприродно вивернута догори і лежала біля голови, на капоті машини залишилися вм’ятини. Медики це спростовують, кажуть – все обійшлось забоями, повідомляє сайт 20 хвилин.

Головний лікар станції швидкої допомоги Олександр Шиш сказав, що лікарі діагностували у постраждалого забій колін та м’яких тканин

– В нього були численні садна, - каже Шиш. - Чоловіка госпіталізували в травматологічне відділення лікарні швидкої допомоги.

Очевидці кажуть, що потерпілого лікарі забирали в крові, він був без свідомості.

- Я проїжджав повз місце аварії, - каже вінничанин Анатолій Трещенко. – Те, як хлопця збили, не бачив. Бачив, як він лежав перед автомобілем. Машина стояла вже за переходом – видно, потягнула його. Але удар був сильний – нога хлопця була неприродно вивернута догори і лежала біля голови. На перехресті стояли люди - усі просто в шоці. Мене самого від побаченого трусити почало.

Люди казали, що хлопець був у навушниках. Судячи з усього, він переходив дорогу не знімаючи їх з вух.

У Державтоінспекції повідомили, що автомобіль «БМВ» рухався по вулиці Стахурського від податкової адміністрації у бік проспекту Космонавтів. 22-річний вінничанин переходив дорогу по пішохідному переходу, який не регулювався світлофором.

- Це перехід за поворотом на вулицю 600-річчя, - каже начальник відділу профілактики обласної Державтоінспекції Володимир Мотичко. – Молодий чоловік отримав численні забої. З полі травмою його госпіталізовано у лікарню швидкої допомоги. Водій, що керував машиною - мешканець Вінниці. Хлопець, якого збили, також вінничанин. Встановлено, що водій був тверезим.