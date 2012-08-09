Вінницький гросмейстер встояв проти екс-чемпіона світу

У Києві в приміщенні комплексу «Президент-Готель»пройшов фінал 81-го чемпіонату України з шахів серед чоловіків.

Серед учасників турніру був і найкращий гросмейстер Вінниччини за всю історію – 31-річний Сергій Федорчук.

У чемпіонаті України вінничанин за рейтингом посідав 9-у сходинку. На старті він був серед аутсайдерів, але потім здобув кілька блискучих перемог і встояв в останньому турі проти шаленого тиску екс-чемпіона світу Руслана Пономарьова (нічия).

У підсумку Сергій Федорчук посів високе п’яте місце, набравши 5,5 очки з 11 можливих. Руслан Пономарьов залишився четвертим.

1-е місце в турнірі зайняв Антон Коробов, який набрав 8 очок із 11-и можливих. Харків'янин став дворазовим чемпіоном країни – перший титул він завоював рівно десять років тому – у 2002-му. Коробов впевнено пройшов дистанцію, не програв жодної партії і на очко випередив найближчих переслідувачів. 2-3 місця поділили Олександр Арещенко (Луганськ) та Андрій Волокитін (Львів) – по 7 очок. Тому, щоб розподілити призові місця, головний арбітр турніру Олег Товчига підрахував додаткові коефіцієнти. Цей показник виявився кращим у Арещенка, який і став срібним призером.