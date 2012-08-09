У Хмільнику зводять пам‘ятник матері біля вікна

Сьогодні у курортному місті Хмліьник поряд із Будинком культури продовжуються роботи по створенню пам‘ятника матері.



- Мистецький витвір – натхненна справа майстерних рук місцевого скульптора, почесного громадянина Хмільника Віктора Стукана. У творчій уяві митця образ матері постав поблизу відчинених вікон, у трепетному очікуванні на повернення своїх дітей додому, - кажуть у секторі з питань внутрішньої політики Хмільницької міської ради.



Офіційне відкриття пам’ятника відбудеться напередодні Дня незалежності України.