У Хмільнику зводять пам‘ятник матері біля вікна
16:13, 09 серпня 2012Вінниця
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Відкриють до Дня незалежності
Сьогодні у курортному місті Хмліьник поряд із Будинком культури продовжуються роботи по створенню пам‘ятника матері.
- Мистецький витвір – натхненна справа майстерних рук місцевого скульптора, почесного громадянина Хмільника Віктора Стукана. У творчій уяві митця образ матері постав поблизу відчинених вікон, у трепетному очікуванні на повернення своїх дітей додому, - кажуть у секторі з питань внутрішньої політики Хмільницької міської ради.
Офіційне відкриття пам’ятника відбудеться напередодні Дня незалежності України.
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