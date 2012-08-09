У Хмільнику зводять пам‘ятник матері біля вікна

16:13, 09 серпня 2012
Вінниця
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Відкриють до Дня незалежності

Сьогодні у курортному місті Хмліьник поряд із Будинком культури продовжуються роботи  по створенню пам‘ятника матері.

- Мистецький витвір – натхненна справа майстерних рук місцевого скульптора, почесного громадянина Хмільника Віктора Стукана. У творчій уяві митця образ матері постав поблизу відчинених вікон, у трепетному очікуванні на повернення своїх дітей додому, - кажуть у секторі з питань внутрішньої політики Хмільницької міської ради.

Офіційне відкриття пам’ятника відбудеться напередодні Дня незалежності України.

 

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