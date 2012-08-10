Працівник дитбудинку загинув, впавши на скляний вітраж
09:46, 10 серпня 2012Вінниця
1 0
Штовхнув колега
Теруправлінням Держгірпромнагляду у Вінницькій області створено комісію, яка проводить розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, що стався 8 серпня з 27-річним працівником з комплексного обслуговування будівель Ладижинського дитячого будинку-інтернату .
Про це повідомила прес-служба теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області.
За попередньою інформацією під час пересування по території дитячого будинку-інтернату потерпілого штовхнув інший працівник цього ж закладу.
Чоловік не втримав рівновагу та впав на вітраж зі скла, отримавши травми несумісні з життям.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter