Працівник дитбудинку загинув, впавши на скляний вітраж

Теруправлінням Держгірпромнагляду у Вінницькій області створено комісію, яка проводить розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, що стався 8 серпня з 27-річним працівником з комплексного обслуговування будівель Ладижинського дитячого будинку-інтернату .

Про це повідомила прес-служба теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області.

За попередньою інформацією під час пересування по території дитячого будинку-інтернату потерпілого штовхнув інший працівник цього ж закладу.

Чоловік не втримав рівновагу та впав на вітраж зі скла, отримавши травми несумісні з життям.