Татусяк запросив артистів радянського кіно до вінницьких чиновників

13 серпня працівники апаратів обласної Ради та облдержадміністрації взяли участь у творчій зустрічі із народним артистом Росії, кінорежисером Родіоном Нахапетовим та відомим актором, режисером, заслуженим артистом Росії Борисом Токарєвим.

Усі артисти перебувають у Вінниці у зв’язку із проведенням ХХІ Міжнародного дитячого, молодіжного фестивалю аудіовізуальних мистецтв «Кришталеві джерела». На заході артисти давали майстер-класи учасникам, які захоплюються кіно- і телефільмами, теле- і радіопрограмами, фотографією.

Користуючись нагодою, голова облради Сергій Татусяк запросив артистів Росії в обласну Раду, зробивши таким чином приємний подарунок працівникам апаратів облради та облдержадміністрації.

– Це честь поспілкуватися з такими артистами. Особливо це корисна нагода для учасників фестивалю – дітей, молоді. Адже вони можуть почерпнути в акторів не тільки ази професії, а й ази життя, – зауважив голова облради Сергій Татусяк.

Борис Токарєв високо оцінив організацію фестивалю «Кришталеві джерела», зауваживши, що в Російській Федерації подібного заходу для дітей немає.

– Наскільки я знаю, цього року фестивалю 21 рік. Я здивований, що в Україні так працюють з дітьми. Я побачив багато талантів і зрозумів, що у нас є майбутнє. Крім того, в ознайомленні з конкурсною програмою мене не покидало відчуття дивовижного відкриття – зазначив Борис Токарєв.

Родіон Нахапетов відкрив таємницю, що хотів би наступного року привезти на «Кришталеві джерела» доросле кіно, настільки народного артиста вразила атмосфера фестивалю.

– Цей фестиваль корисний не тільки дітям, а й дорослим. Тому що він нас, дорослих, робить чистішими (недарма ж його назва «Кришталеві джерела»), відкриває очі на багато речей, на які ми дивилися «замиленими» очима, – сказав Родіон Нахапетов.

У ході зустрічі актори розповідали про свої ролі, режисерські роботи, роздумували про українське кіно про феномен успішної людини, а також самі ставили запитання залу. По завершенні зустрічі всі охочі могли сфотографуватися з виконавцями ролей улюблених кіногероїв та взяти автографи.

Довідка:

Токарєв Борис Васильович (20 серпня 1947, Кісєльово, Калузька область, РСФСР) – російський актор, режисер. Заслужений артист Росії (1976). Знімається у кіно з 1959 р. (фільми: «Синій зошит», «Гарячий сніг», «А зорі тут тихі…» та ін.). Найпопулярніша роль Саньки Григорьєва у фільмі «Два капітани» (1976).

Нахапетов Родіон Рафаїлович (21 січня 1944 р.) - російський актор, кінорежисер. Народний артист Росії (1985). Грав інженера Гєну у стрічці «Живе такий хлопець», Леніна у дилогії «Серце матері» і «Вірність матері», Потоцького в кінокартині «Раба кохання». Поставив згодом фільми: «З тобою і без тебе» (1974), «Вороги» (1978), «Не стріляйте в білих лебедів» (1980), «Парасолька для наречених» (1986) тощо.