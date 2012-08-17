Російська регіональною мовою на Вінниччині не буде

Голова Вінницької обласної ради Сергій Татусяк не бачить підстав для введення в регіоні іншої мови, окрім української, позаяк російська нацменшина на Вінниччині становить лише 4% від загального населення.

Про це він заявив УКРІНФОРМу у відповідь на прохання прокоментувати виконання на Вінниччині Закону України "Про засади державної мовної політики.

"Не думаю, що на Вінниччині, де споконвіку формувалася національна ідея, шанувалися народні традиції, історія, взагалі може постати питання запровадження якоїсь іншої мови, крім української. По-перше, українська ментальність подолян дуже сильна. По-друге, у нас нема юридичних підстав запроваджувати будь-яку регіональну мову. Адже, відповідно до Закону України «Про засади державної мовної політики», на території, де поширена та чи інша мова, має мешкати 10 відсотків і більше носіїв цієї мови від загальної чисельності населення території", - наголосив С.Татусяк.

На території Вінницької області проживають представники понад 100 національностей і найчисельнішою, за даними перепису, нацменшиною є росіяни – близько 65 тисяч осіб. За ними йдуть поляки, білоруси, євреї. Проте, носії російської мови - це лише близько 4% від загальної кількості населення (1 мільйон 700 тисяч осіб).

"Тому я твердо переконаний, що на Вінниччині була і буде єдина державна та регіональна мова – українська", - наголосив голова Вінницької облради.