Під час шторму на морі вінничанка Ольга Мельник увійшла у трійку найкращих

Співачка з Вінниці Ольга Мельник стала третьою на музичному конкурсі молодих виконавців «Пісні моря-2012».ї

Всього в ювілейному п'ятому конкурсі «Пісні моря» взяли участь 25 молодих виконавців з України, Росії, Білорусі та Ізраїлю, повідомляє сайт Зотов-Ньюз.

- На цей міжнародний конкурс поїхала на запрошення організаторів, після того як пройшла український відбір в Горлівці. Там 74 учасники з різних регіонів боролися за право представляти Україну. Мені пощастило, я стала лауреатом третьої премії, - розповідає Ольга Мельник. - Дуже хвилювалася, адже багатьом учасникам "Пісні моря" дають справжній старт у кар'єрі. І кожне призове місце - це справжня перемога!

Переміг же в конкурсі цього року дует "Тет" з Ізраїлю, друге місце зайняв виконавець з Білорусі Віталій Воронко. Всі вони, так само як і вінничанка, отримали право на зйомку кліпів і запис пісень, а також їх ротацію в теле- і радіоефірі.

- Було дуже важко боротися, - згадує Ольга Мельник. - Адже між учасниками був великий віковий розрив - від 17 до 35 років. Та й погода змусила похвилюватися, тому що фінал проходив під час шторму прямо на березі моря.