Вінничани вшанують Йосипа Сліпого

Згідно з розпорядженням голови ОДА Про відзначення 120-річчя з дня народження Патріарха Йосипа Сліпого (Йосипа Коберницького-Дичковського)», 12 вересня в обласній універсальній науковій бібліотеці ім. К.А. Тімірязєва пройде вечір пам’яті «Князь Церкви, мученик, державник», в рамках якого проходитиме виставка-портрет «Патріарх Йосип Сліпий – церковний, культурний громадський діяч», де особливим учасником буде блаженніший архієпископ і кардинал Любомир (Гузар).

Про це повідомив начальник відділу у справах релігій облдержадміністрації Ігор Салецький.

Передбачається також низка інших заходів.

Так, за участі духовенства Української Греко-Католицької Церкви, науковців та бібліографів 18 вересня відбудеться засідання «круглого стілу», учасниками якого будуть – професор Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка, відомий історик Володимир Сергійчук, який представить свою книгу «Патріарх Йосиф Сліпий у документах радянських органів державної безпеки» (2 томи). Також планується проведення святкової урочистої Академії за участю семінаристів Тернопільської Семінарії УГКЦ, духовенства та мирян, громадськості міста та області у концертному залі «Плеяда» Вінницької обласної державної філармонії.

З 2 по 9 вересня у парафії Покрови Пресвятої Богородиці Української Греко-Католицької Церкви м. Вінниці, якою опікуються отці Згромадження Воплоченого Слова, триває «Тиждень пам’яті Йосифа Сліпого». Протягом цього часу у парафіяльному храмі під час Божественної Літургії священики разом з вірними роздумують над «Заповітом» Патріарха, а після Служби Божої, спільною молитвою випрошують у Бога прослави Слуги Божого Йосифа Сліпого.

А протягом тижня у храмі буде виставлена фотоекспозиція, присвячена Патріархові з однойменною назвою «Великого бажайте!», де всі матимуть можливість познайомитися з особою Патріарха через цікаві фотоматеріали та уривки його «Заповіту». Фотоекспозицію підготував Постуляційний центр беатифікації і канонізації святих УГКЦ спільно з Центром Військового Капеланства УГКЦ. У виставці використано матеріали з архіву інституту історії церкви.