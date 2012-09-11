Два чоловіки зірвались з трактора

10 вересня через нещасний випадок у с. Качанівка Хмільницького району госпіталізовано 2 чоловіків.

Про це повідомляє прес-служба територіального управління МНС у Вінницькій області.

10 вересня о 19:00 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №9 міста Хмільник надійшло повідомлення про те, що до приймального відділення місцевої районної лікарні госпіталізовано двох жителів села Качанівка: 30-річного та 42-річного чоловіків, з діагнозом «струс мозку, забійні рани голови».

Як з’ясувалося, потерпілі отримали травми через падіння з причепу трактора під час розвантаження піску в одному з домогосподарств.

На даний час стан їх здоров’я лікарі класифікують як задовільний.