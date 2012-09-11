Два чоловіки зірвались з трактора
11:57, 11 вересня 2012Вінниця
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Вантажили пісок
10 вересня через нещасний випадок у с. Качанівка Хмільницького району госпіталізовано 2 чоловіків.
Про це повідомляє прес-служба територіального управління МНС у Вінницькій області.
10 вересня о 19:00 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №9 міста Хмільник надійшло повідомлення про те, що до приймального відділення місцевої районної лікарні госпіталізовано двох жителів села Качанівка: 30-річного та 42-річного чоловіків, з діагнозом «струс мозку, забійні рани голови».
Як з’ясувалося, потерпілі отримали травми через падіння з причепу трактора під час розвантаження піску в одному з домогосподарств.
На даний час стан їх здоров’я лікарі класифікують як задовільний.
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