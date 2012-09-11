Вінничанам демонструють страхіття туберкульозу

За підтримки Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» у Вінницькій обласній науковій бібліотеці ім.Тімірязева відбулося урочисте відкриття виставки фотографа-документаліста Максима Дондюка «Зупинимо туберкульоз».

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду Р.Ахметова, метою виставки є залучення уваги громадськості до проблеми туберкульозу і необхідності проводити своєчасну діагностику і лікування.

В експозиції представлені документальні історії людей, які вилікувалися від туберкульозу, а також жертв захворювання. Всі фотографії були зроблені в тубдиспансерах і виправних колоніях Херсона і Донецька. Автор фотографій Максим Дондюк більше трьох місяців знаходився поряд з героями виставки.

«В рамках програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» ми проводимо низку ініціатив, спрямованих на подолання цього захворювання. Але якщо говорити про населення в цілому, то всього 17.5% українців мають правильними знаннями про профілактики, лікування і способи передачі туберкульозу; у свідомості людей ще багато міфів і неправильних стереотипів. Тому один з важливих факторів подолання туберкульозу в Україні - це широке інформування якомога більшої кількості людей. Цією виставкою ми хочемо привернути увагу людей до проблеми захворювання на туберкульоз, а також необхідності проводити своєчасну діагностику і лікування, піклуватися про своє здоров'я і здоров'я своїх близьких», - відзначила Наталія Кожан, керівник відділу діагностики й лікування туберкульозу благодійного фонду Ахметова «Розвиток України».

Виставка триватиме до 24 вересня у Вінницькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. К.А. Тімірязєва за адресою: вул. Соборна, 70.

Розклад роботи виставки: понеділок - четвер з 10:00 до 19:00, субота - неділя з 10:00 до 18:00, п'ятниця - вихідний день. Вхід вільний.



