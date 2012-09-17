60 учасників Катинського мотопробігу проїхалися Вінницею

17 вересня до Вінниці завітали байкери із Республіки Польща. Учасники 12-го Міжнародного Катинського мотопробігу відвідали в обласному центрі пам’ятні місця, які пов’язані з історією Польщі. Першим місцем, куди направились учасники мотопробігу, стала центральна вулиця міста. Саме тут разом із міським головою Володимиром Гройсманом байкери із сусідньої країни поклали квіти до меморіальної дошки Юзефу Пілсудському.

Катинський мотопробіг – це захід, що об’єднує людей абсолютно різних професій із Польщі. У рамках свого рейду польські байкери відвідують пам’ятні місця, які пов’язані з історією їхньої країни. Традиційно вони бувають у містах Росії, України, Білорусі та Прибалтики. Таким чином вони вшановують історію свого краю.

Вінниця вже третій рік поспіль приймає учасників Катинського мотопробігу. Так, зокрема, у попередні роки байкери з Польщі брали участь у святкуванні Дня міста, вінничани пам’ятають і виставки моторизованої техніки, в яких також брали участь і володарі «залізних коней» з Польщі. Крім того, учасники Катинського мотопробігу грали у Вінниці в футбол з вінницькими любителями.

Про це йдеться у повідомленні департаменту у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Цьогоріч учасники Міжнародного мотопробігу перебуватимуть у Вінниці лише один день. У рамках свого рейду вони відвідають пам’ятні місця у Вінниці, які пов’язані з історичними подіями Республіки Польща. Зокрема, байкери вже зустрілися із міським головою Вінниці Володимиром Гройсманом та взяли участь у покладанні квітів до меморіальної дошки очільнику відродження Польської держави Юзефу Пілсудському, яка знаходиться на будівлі колишньої міської думи. Далі пішою ходою учасники пробігу рушили до храму Пресвятої Діви Марії Ангельської, аби вшанувати пам’ять Папи Римського Іоанна Павла ІІ. Після цього учасники Катинського рейду відвідають Костел Божого Милосердя у мікрорайоні Тяжилів, і після відпочинку та обіду вирушать до Кам’янця-Подільського.

Міський голова Володимир Гройсман зазначив, що близько 60 чоловік, які на сьогоднішній день долучилися до рейду, це люди абсолютно різних професій, серед яких є політичні та громадські діячі, банкіри та юристи, представники інших галузей.

- Це люди, які роблять рейд через багато країн для того, щоб віддати шану та повагу своїм предкам, пам’ятають історію та трагічні події свого краю, - говорить очільник Вінниці. – Ця подія є прикладом моралі, духовності, стержня патріотизму. І це заслуговує на величезну повагу.