Львів’яни в роздумах, чи брати вінницькі трамваї та тролейбуси

Львівське комунальне підприємство "Львівелектротранс" має намір закупити 20 старих чеських тролейбусів Skoda 14Тр (або вживаних аналогів), а також 20 старих трамвайних вагонів КТ-4SU (Tatra - ІФ), або їх аналогів до кінця 2013 року.

Згідно з відповідним оголошеннями в "Віснику державних закупівель" в понеділок, розкриття тендерних пропозицій по обом тендерів намічено на 19 жовтня, - повідомляє Інтерфакс Україна.

Кожен з тендерів включає 20 лотів (тобто кожним лотом передбачена закупівля одного тролейбуса або трамваї).

Тролейбус Skoda 14Тр довжиною 11,3 м здатний вмістити до 105 людей (в тому числі 29 сидячих місць). Випускався з 1980 року і був популярний в Україні, Росії, країнах Балтії та ін.

Чеські двосекційні зчленовані трамвайні вагони КТ -4 випускалися з 1973 по 1997 рік, в основному призначені для експлуатації в містах з вузькими вулицями, а серійне виробництво моделей KT4 SU почалася в 1980 році.

У Львові з експлуатованих на початок 2009 року 151 трамвайних вагони було 145 од. Tatra КТ-4SU.

За інформацією ЗМІ, зокрема, ці трамвайні вагони розпродає Вінниця за ціною 250 тис. грн. (новий чеський трамвай коштує близько EUR 1, 5 млн.).

В кінці серпня поточного року "Львівелектротранс" акцептував пропозицію ТОВ "Юніко-Експо" (Львів) на постачання 8 старих тролейбусів ЛАЗ-52522 на суму 2,4 млн. грн.

