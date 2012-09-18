Перший мільйон цукру виробили на двох цукрозаводах Вінниччини

Для мешканців Городківки та навколишніх сіл Крижопільського району 15 вересня стало знаковим днем для відрахунку нового етапу в житті. Запущено і отримано перший мільйон цукру на цукровому заводі, який є одним із флагманів цукрового виробництва в Україні та забезпечує робочі місця і достойні заробітні плати.

Крижопільський цукровий завод був введений в експлуатацію у 1986 році і є найновішим цукровим заводом, побудованим на території України.

В буремні дев’яності завод мала б спіткати доля двох третин підприємств цукрової галузі України, які припинили свою діяльність з початку 90-х років. Так, з чотирьох заводів в державі побудованих за аналогічним проектом, неефективними власниками три виробництва було порізано на металобрухт.

Крижопільський цукровий завод увійшовши у 2000 році до складу концерну "Поділля", яким керує Олексій Порошенко.

- Наш Крижопільський цукрозавод зразків 2012 та 1999 років – це, по-суті, два різних за своїми техніко-економічних показниками підприємства, - каже Олексій Іванович.- Бо нині він заслужено вважається флагманом цукрової галузі України і близький за показниками до сучасних європейських цукрових заводів.

Ще у 1999 році, за рік до переходу заводу під керівництво Порошенка, ситуацію на підприємстві характеризували як критичну: тривалість виробничого сезону становила 36 діб, загальний обсяг виробництва цукру складав менше 9 тисяч тонн.

Упродовж дванадцяти років Крижопільський цукровий завод зазнав кардинальних змін. Наразі підприємство з року в рік входить в трійку лідерів серед цукрових заводів України за обсягом виробництва готової продукції.

Так, у 2011 році підприємством вироблено 109 тис. т цукру, що в 12 разів більше показника 1999 року.

У вересні 2012 року цукровими заводами у Гайсині та Городківці вироблена мільйонна тонна цукру з буряків власного виробництва.

Загалом, Крижопільський та Гайсинський цукрові заводи щорічно виробляють майже 10% загальноукраїнського обсягу виробництва цукру.

ДОВІДКА

Обсяги виробництва Крижопільського цукрозаводу на 100% забезпечуються переробкою сировини власного виробництва. Працівниками сільськогосподарських філій Продовольчої компанії «Поділля» досягнуто рекордної для України врожайності цукрових буряків: 52 тонни з гектара при середній по Україні 35.

Загальна сума інвестицій склала понад 250 мільйонів гривень. Це дало змогу збільшити обсяг добової переробки цукрових буряків заводом з 6 до 8 тисяч тонн.

Ще один приклад ефективності роботи підприємства: в середньому по цукрових заводах України показник витрати газу на тонну переробки цукрових буряків складає 45 м3, аналогічний показник по Крижопільському цукровому заводу у 2011 році – 31 м3.

З 2011 року завод першим в Україні перейшов з дорогого природного газу, що імпортується з Росії, на дешевше вітчизняне вугілля.