Вінницька область увійшла у вісімку найкращих в Україні

Вінницька область визнана однією з найактивніших за участю у щорічному всеукраїнському конкурсі «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку» за 2011 рік. Активність нашого регіону відзначив особисто прем’єр-міністр України Микола Азаров. Він підписав розпорядження щодо відзначення Вінницької області з цього приводу.

Перемогу Вінниччині принесли місто Вінниця, селище Тростянець Тростянецького району та місто обласного значення Ладижин.

Разом з Вінниччиною Кабінет Міністрів України активними учасниками конкурсу визначив Донецьку, Івано-Франківську, Миколаївську, Полтавську, Харківську, Хмельницьку та Черкаську області. Переможці будуть відзначені відповідними дипломами та кубками.