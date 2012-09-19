Чоловік на відпочинку влаштував собі аутодафе

18 вересня о 15:40 на пункт зв’язку Служби цивільного захисту у місті Хмільник надійшло повідомлення про те, що до приймального відділення Хмільницької районної лікарні надійшов 36-річний житель села Будків з діагнозом «термічні опіки нижніх кінцівок 1-го та 2-го ступеня, 20 % опіків тіла.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Постраждалий отримав опіки полум’ям під час відпочинку на березі річки Південний Буг внаслідок необережного поводження біля багаття, яке розвів власноруч.

На даний час чоловік знаходиться в реанімаційному відділенні місцевої лікарні.