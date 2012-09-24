Після смерті електромонтера заборонили користування лінією

На Вінниччині заборонили експлуатацію повітряної лінії до села Дубрівка, що у Хмільницькому районі.

Про це повідомляє прес-служба Держгірпромнагляду у Вінницькій області.

Рішення про заборону винесли інспектори Держірпромнагляду після позапланової перевірки «Хмільницьких електромереж» ПАТ «Вінницяобленерго», у ході якої були виявлені грубі порушення, що могли призвести до травмування та загибелі працівників. Зокрема, лінійні проводи повітряної лінії електропередач є небезпечними для експлуатації, а електрообладнання на трансформаторних підстанціях не захищено від грозових перенапруг. Виявлено чисельні порушення і при перевірці ремонтно-експлуатаційних бригад підприємства. Також з'ясувалось, що підприємство «Хмільницькі ЕМ» працювало без дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Нагадаємо, 5 вересня під час відновлення електропостачання одному з мешканців села Дубрівка Хмільницького району був смертельно уражений електричним струмом елелектромонтер. Відтак на підприємстві «Хмільницькі ЕМ» проведено позапланову перевірку виконання нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки. За результатами перевірки керівника підприємства притягнуто до адміністративної відповідальності.