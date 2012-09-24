На кордоні митники знайшли сумку з боєприпасами

Біля с. Студена Піщанського району Вінницької області прикордонники відділу «Болган» Могилів-Подільського загону виявили запалювальні пристрої до мінометних мін та фугасні снаряди.

Про це повідомляє прес-служба державної прикордонної служби України.

Під час перевірки державного кордону поблизу села Студена дільничним інспектором прикордонної служби була виявлена сумка з боєприпасами та вибуховою речовиною. Про це вартові кордону одразу ж повідомили взаємодіючі підрозділи МВС, МНС та СБУ.

Під час огляду знахідки було виявлено 4 підривники до мінометних мін та фугасних снарядів калібру 100-150 міліметрів та 2 вибухових заряди до мінометної міни калібру 120 міліметрів. Також в сумці знаходився пакунок з 1300 грамами пороху та боєприпасами 12 калібру.

Вилучений арсенал передали працівникам МНС.