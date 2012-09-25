На Вінниччині створять ландшафтний парк «Немирівське Побужжя»

Немирівська районна рада (Вінницька область) прийняла рішення про створення регіонального ландшафтного парку місцевого значення «Немирівське Побужжя» у складі земель чотирнадцяти сільських та однієї селищної рад без вилучення земельних ділянок з користування за умови здійснення господарської діяльності з дотриманням вимог природоохоронного законодавства.

Про це повідомила прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів.

Площа заповідної території орієнтовно складатиме понад п’ять з половиною (5678) тис. га з можливим подальшим її збільшенням.

Рішення прийняте після тривалої роз’яснювальної роботи та консультацій, які проводили спеціалісти Держуправління серед територіальних громад та депутатського корпусу районної ради.

Територія проектованого парку розташована у долині річки Південний Буг і є цілісним природним комплексом. Незважаючи на високий ступінь антропогенного навантаження, багато місць зберегли красу та цілісність незайманих куточків природи. Як субмеридіональний екологічний коридор, долина річки Південний Буг має велике значення для збереження біологічного розмаїття, потребує захисту й раціонального використання ресурсів.

З метою охорони, збереження природних багатств, ефективного використання за цільовим призначенням управління ландшафтного парку здійснюватиметься комунальною установою «Центр природоохоронної роботи та сприяння розвитку туризму» Немирівської районної ради.

Рішення районної ради дозволить не тільки зберегти природні ландшафти, рослинний й тваринний світ долини Південного Бугу, але й дати новий напрям економічному розвитку території як зони зеленого та сільського туризму.