1800 вінничанам винні 6 мільйонів

Сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств та організацій Вінницької області на 1 вересня 2012 року становила 13,5 млн.грн., що на 2,2 млн.грн. менше, ніж на початок 2012р. та на 2,3 млн.грн. менше порівняно до 1 серпня 2012р.Із загальної суми боргу більше половини (50,2%) припадає на підприємства-банкрути, 45,7% – на економічно активні підприємства, частка економічно неактивних підприємств в обсязі заборгованості складає 4,1%. У загальній сумі заборгованості України питома вага Вінницької області становила 1,4%.

Про це повідомляє головне управлiння статистики у Вiнницькiй області.

Майже половина (46,5%) невиплаченої заробітної плати припадає на промислові підприємства області. Серед решти підприємств найбільша частка боргу перед працівниками установ охорони здоров’я і надання соціальної допомоги (12,5%), підприємств, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям (12,4%) та будівельних організацій (11,9%).

Сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств на 1 вересня 2012 року становила 6,2 млн.грн., що на 1,3 млн.грн. менше, ніж на 1 серпня 2012 року.

Кількість працівників економічно активних підприємств, які своєчасно не отримали заробітну плату становила 1,8 тис.осіб або 0,6% загальної кількості працюючих. Кожному з працівників, кому заробітна плата виплачується із затримкою, в середньому заборговано 3449 грн.

Про наявність заборгованості з виплати заробітної плати повідомили 43 підприємства-банкрути області, сума їх боргу на 1 вересня 2012 року становила 6,8 млн.грн.

