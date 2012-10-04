Моржі згадували безвісти зниклого товариша

На засіданні вінницького міського клубу любителів зимового плавання «Нептун», яке відбулось біля Вишенського озера, його президент Раїса Макіївська представила свого нового заступника. Ним став Сергій Мар’янчук, голова молодіжної громадської організації «СЛАВІС-Вінниця», який раніше опікувався організацією заходів серед моржів виключно Замостянського району. Тепер і загальноміські акції ляжуть на плечі пана Мар’янчука, адже очільниця клубу їде на тривалий термін до Австралії, в гості до дочки.

Але у першу чергу під час засідання моржі згадували свого 51-річного товариша, активіста клубу «Нептун» Ігоря Чаплинського, начальника відділу природоохоронної діяльності вінницького обласного Державного управління охорони навколишнього природного середовища. У середині серпня цього року разом зі своїми друзями він збирався зійти на Ельбрус, вкритий снігом та льодом (висота – 5642 м). Майже дійшовши до вершини, вінничанин зірвався зі скелі вже на досить безпечному відрізку.

– Причиною НП став каменепад, викликаний необережними розмовами з колегами, які знаходились на іншій ділянці. Також далась взнаки стара травма ноги Ігоря Чаплинського, яку він також повністю і не залікував, – кажуть вінницькі моржі.

Активісти клубу «Нептун» переглядали унікальне відео, на якому зафіксовано момент падіння скелелаза до ущелини зі 100-метрової висоти. Летів він униз головою (ймовірно, без свідомості) після того, як на нього впала глиба. Рятівники на гелікоптері тіло так і знайшли. Але рідні, друзі та члени клубу «Нептун» поки що зберігають надію, що Ігор Чаплинський вижив.