Загиблий годувальник ведмедя був п‘яний

Робітник по догляду за тваринами підприємства «Вінницяоблагроліс», якого 2 вересня смертельно травмував ведмідь, був у стані алкгольного сп'яніння: в організмі загиблого було виявлено півпроміле алкоголю.

Такі попередні дані розслідування обставин нещасного випадку повідомив начальник теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області Анатолій Коваль.

- Працівник один зайшов у клітку, - каже Коваль. - Там особлива констуркція, коли працівник заходить у клітку медвідь попередньо переганяється у сусідню половину. Двері якої фіксуються шаброю. Але згідно правил працівник один не має права здійснювати харчування звірів, а він пішов один. Коли він перегнав медвідя в другу половину клітк, то не закрив шабер, залишив вілкритим на 8 см і ведмідю цблшл хватило, щоб просунути лапу і зірвати двері.

Впродовж дев’яти місяців поточного року на підприємствах Вінницької області сталось 147 нещасних випадків травмування працівників, що на 33 випадки менше, ніж за аналогічний період минулого року. Смертельно травмувалось 14 працівників, торік – на одного більше.

Основні причини, які призвели до настання нещасних випадків – організаційні. Найбільш травмонебезпечною галуззю в області залишається сільське господарство – 29 нещасних випадків. Далі йде харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції – 18 випадків; соціально культурна сфера і торгівля – 51 випадок.

- Рівень травматизму на підприємствах Вінниччини зменшився, але це не привід для заспокоєння, - наголосив під час прес-конференції начальник теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області Анатолій Коваль. – На жаль, керівники підприємств та власники не приділять належної уваги створенню безпечних умов праці, а той взагалі нехтують вимогами з охорони праці, що призводить до виробничого каліцтва та загибелі працівників.

На сьогоднішній день в області 5.5 тисяч інвалідів праці і з кожним роком ця цифра росте. Це вже не кажучи про приховані випадки, коли працівники, які отримали травму на виробництві, піддаються на вмовляння та обіцянки роботодавців і, не звертаються в наглядові органи. З часом, ошукані та скалічені люди починають шукати захисту. Так, як це сталось з мешканцем Жмеринського району, який більше року тому отримав важку травму на роботі, але повіривши на слово директору підприємства, приховав виробничу травму. З часом роботодавець перестав надавати травмованому обіцяну матеріальну допомогу. Тепер скалічений чоловік шукає правди.

- Якби потерпілий пішов законним шляхом, був би захищений: отримав би всі виплати з Фонду соціального страхування від нещасних випадків, - пояснює Анатолій Дмитрович. - Відділення Фонду у Вінницькій області впродовж цього року виплатило 31 715 141 грн. для відшкодування шкоди заподіяної працівникам внаслідок ушкодження здоров’я чи у разі смерті. Але це аж ніяк не б’є по кишені тих роботодавців, на підприємствах яких стались нещасні випадки.

Слід зазначити, що всі підприємства сплачують до Фонду встановлений відсоток відрахувань і на цьому всі їхні грошові зобов’язання перед працівником, який отримав травму, закінчуються. Анатолій Дмитрович зазначив, що цю проблему потрібно вирішувати на законодавчому рівні і тут має бути диференційований підхід. Підприємства, де сучасне обладнання, техніка, де дотримуються всіх вимог нормативно-правових актів з охорони праці і, де не має випадків травмування працівників, повинні сплачувати до Фонду менше, ніж ті, які працюють на застарілому обладнанні і, на яких травмуються люди.

І це був би той суттєвий фінансовий вплив на роботодавців, який в комплексі з усіма заходами впливу теруправління Держгірпомнагляду, змусив би їх повернутись до працюючих обличчям.

Довідка:

З початку 2012 року інспекторами теруправління виявлено 17 334 порушенн, з яких майже 10 000 усунуто. До дисциплінарної відповідальності було притягнуто 34 працівники, накладено штрафи на 349 керівників підприємств, призупинено 2 600 одиниць обладнання та техніки.

