Молодь і священники агітуватимуть за відмову від абортів

На Вінниччині реалізовуватиметься соціальний проект Української православної церкви та лікарів області «Подаруй мені життя».

Про це повідомило Управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.

Проведення акції спрямоване на запобігання абортам, покращенню демографічної ситуації та духовній підтримці у виношуванні і вихованні дітей.

Як повідомив на пресс-конференції начальник відділу у справах релігій облдержадміністрації Ігор Салецький, у Вінниці з 11 по 13 жовтня проходитиме молодіжна акція «Подаруй мені життя», яка спрямована на підтримку життя дітей – «акція проти абортів».

В областідіє своєрідний формат соціального партнерства, а саме - церкви та влади. Єпархії УПЦ в області оголосили 2012 рік роком соціального служіння і одним з проявів багатосторонньої співпраці є участь церкви в соціальних проектах.

Важливим та актуальним на сьогоднішній день став даний проект, до якого залучається молодіжна громада та волонтери і усі, кому не байдуже життя майбутніх дітей.

Як зауважив настоятель храму Святителя Луки Кримського Тульчинської єпархії Української православної церкви протоієрей о.Володимир, з кожним роком погіршується ситуація щодо прийняття рішень позбутися дитини. Останні статистичні дані вражають. Так, відповідно до офіційних даних МОЗ України, в 2011 році зафіксовано більш як 156 тис. абортів.

Відтак, метою проведення акції є інформування населення. Насамперед, роз’яснення громадськості про можливі неминучі наслідки аборту, розповідь про гріховність вчинення аборту, так як це є страшним гріхом.

Отець Володимир наголосив, що близькість з людьми, а саме духовна та матеріальна допомога, є головним завданням акції. Аби врятувати людське життя, життя дитини церква готова допомоги і підтримувати родину до народження дитини.

Варто зауважити, що проект передбачає підняття рівня релігійності серед населення, допомогту будувати своє життя за принципом віри. Аби знизити відсоток абортів, церква підтримує введення контрацепції крім, абортативних методів.

Акція, яку підтримають близько десяти молодіжних організацій, що активно займаються соціальною роботою, включає в себе декілька етапів. 11 та 12 жовтня у ВУЗах та жіночих консультаціях буде проведено бесіди, «живі розмови» з людьми, а волонтери розповсюджуватимуть інформаційні матеріали, листівки. В останній день проведення акції 13 жовтня планується інтерактивна діяльність: фотовиставка, театральне дійство, виступи дитячих хорів.

Організатори та учасники проекту «Подаруй мені життя» сподіваються підтримати та допомогти кожному, що стоїть на роздоріжжі, надавши відчутну допомогу, і врятувати хоча б одне життя, закликаючи відповідно всіх небайдужих та стурбованих ситуацією громадян.