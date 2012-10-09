Двох чоловіків ледь не відправила на той світ тушонка

8 жовтня о 21:20 на пункт зв’язку підпорядкованої державної пожежно-рятувальної частини №16 міста Бершадь надійшло повідомлення про те, що до приймального відділення місцевої лікарні було госпіталізовано двох жителів села Джулинка - 43-річного чоловіка з діагнозом «різані рани лівої долоні, правої гомілки, опік обличчя, шиї та лівого передпліччя, термічні опіки, контузія очей», та 30-річного з діагнозом «рвана рана голови, правого вуха, рвані рани плеча, опік обличчя, контузія».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як стало відомо, чоловіки отримали травми внаслідок вибуху побутового автоклаву під час консервування.

На даний час потерпілі знаходяться в травматологічному відділенні Бершадської центральної районної лікарні.

Лікарі кваліфікують стан постраждалих, як важкий.