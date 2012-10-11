Об’єднана опозиція в окрузі №17 підтримає підтримає Заболотного

Об`єднана опозиція «Батьківщина» в одномандатному виборчому окрузі № 17 у Вінницькій області вирішила підтримати кандидатуру опозиційного кандидата Григорія Заболотного.

Про це повідомляє офіційний сайт ВО "Батьківщина".

Григорий Заболотний є проректором Вінницького національного аграрного університету і депутатом Вінницької обласної ради, знаходиться в опозиції до влади і балотується шляхом самовисунення. Григорій Заболотний повністю підтримує погляди і програму ВО «Батьківщина».

В окрузі №17, до складу якого входять місто Ладижин, Бершадський, Гайсинський, Теплицький і Тростянецький райони, балотується 13 кандидатів, 9 з яких – само висуванці, а четверо висунуті партіями. Серед них висуванець «УДАРу» Федір Кравець та свободівець Антон Бойдаченко.

Записати в опозицію можна також і голову партії «Собор» Анатолія Матвієнка. Але ставку все ж зроблено на безпартійного Григорія Заболотного, який декларує своє членство у команді Петра Порошенка.