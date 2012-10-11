Зникла дитина: пішла в магазин і не повернулась

Немирівським РВ УМВС України у Вінницькій області розшукується безвісти зникла малолітня Кушнір Валентина Валеріївна, 14.02.2000 року народження, уродженка та жителька села Гриненки Немирівського району.

Про це повідомив сектор зв’язків з громадськістю УМВС в області.

21 липня, близько 18.00 год., дівчинка пішла в сільский магазин села Гриненки і додому не повернулась. Місце знаходження її досі невідоме.

Прикмети дитини: низького зросту (приблизно 120 см), худорлявої тілобудови, обличчя овальне, очі темні, ніс прямий, волосся руде до плечей, губи тонкі.

Була одягнена у світлу сукню з короткими рукавами , гумові тапочки рожевого кольору.

Особлива прикмета: має незначну ваду мовлення – шепелявить.

Кому що-небудь відомо про місце знаходження дівчинки, або обставини її зникнення, прохання зателефонувати до міліції за тел. (0432) 59-38-22, 59-28-19, 59-30-09, (063) 692-97-84 або 102 (цілодобово).