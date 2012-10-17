Бухгалтер спецінтернату «зробила добре» наближеному фермеру

На 52 тис. бюджетних грошей

Могилів-Подільською міжрайонною прокуратурою порушено кримінальну справу стосовно головного бухгалтера Яришівського психоневрологічного будинку-інтернату за ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що завдало істотної шкоди), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення офіційних документів) КК України. Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області. Вказана посадова особа внесла до акту виконаних робіт неправдиві дані про розміри наданих одним із фермерських господарств послуг. Внаслідок таких неправомірних дій суб’єкт господарювання незаконно отримав 52 тис. грн. бюджетних коштів.

По справі триває слідство.

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