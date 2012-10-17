Шанувальників запрошують на зустріч з Андрієм Курковим

22 жовтня у вінницькій книгарні «Є» відбудеться презентація двох романів "Танґо смерті" Юрія Винничука та "Львівська гастроль Джимі Хендрікса" Андрія Куркова за участю авторів, - повідомляє "Місто над Бугом".

Презентація розпочнеться о 18-й годині.

Обидві романи - про Львів. Книги, написані майстрами сучасної української прози – Юрієм Винничуком та Андрієм Курковим, побачили світ у видавництві "Фоліо". Події у новому романі Юрія Винничука «Танґо смерті» розгортаються у двох сюжетних зрізах. У довоєнному Львові і під час Другої світової четверо друзів – українець, поляк, німець і єврей, батьки яких були бійцями армії УНР і загинули у 1921 році – переживають різноманітні пригоди, закохуються, воюють, але за будь-яких катаклізмів не зраджують своєї дружби. Одночасно у наші дні відбуваються інші події з іншими героями. І не лише у Львові, але й у Туреччині. Про те, яким чином обидві сюжетні лінії зійдуться докупи, дізнаєтесь у несподіваному фіналі.

Роман «Львівська гастроль Джимі Хендрікса» Андрія Куркова, де переплітаються дій-сність і вигадка, де немає межі між реальністю і сюрреалізмом, яскраве тому підтвердження. Над сухопутним Львовом літають чайки, і в місті часом пахне морем. Колишні хіпі в компанії з екс-капітаном КДБ збираються на Личаківському цвинтарі біля могили... американського рок-співака і гітариста Джимі Хендрікса. А по стародавніх вулицях міста носиться ночами старенька іномарка з людьми, котрі прагнуть вилікуватися.