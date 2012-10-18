Філонов, Червонописький та Жовмір відмовились від виборів

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію трьох кандидатів в народні депутати, що балотувались на Вінниччині в одномандатних виборчих округах № 11, №13 і № 14 в порядку самовисунення.

Про це йдеться в постановах ЦВК.

До Центральної виборчої комісії надійшли заяви кандидатів у народні депутати України Сергія Червонописького, Миколи Філонова, Василя Жовміра про відмову балотуватися кандидатами у народні депутати України на виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року.

Розглянувши подані заяви, ЦВК постановила скасувати реєстрацію зазначених кандидатів у народні депутати.

Довідка

Сергій Червонописький – 55 років, народився в місті Черкасах, голова Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), член Партії ветеранів Афганістану, проживає в місті Києві.

Микола Філонов – 33 роки народився в місті Козятин Вінницької області, головний редактор, інтернет-видання "Свобода слова в Україні", безпартійний, проживає в місті Вінниці.

Василь Жовмір – 49 років народився в селі Дяківці Літинського району, приватний підприємець, безпартійний, проживає в смт Літин Вінницької області.