Чоловік згорів у ліжку

17 жовтня о 10:16 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №26 міста Погребище від чергового міліції надійшло повідомлення проте, що в селі Степанки в житловому будинку було виявлено обгоріле тіло 63-річного господаря.

Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Ймовірною причиною виникнення загорання стало паління у ліжку в нетверезому стані. Вогонь пошкодив матрац ліжка, що і призвело до загибелі людини. Обставини з’ясовуються.

