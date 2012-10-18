Чоловік згорів у ліжку
10:50, 18 жовтня 2012Вінниця
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17 жовтня о 10:16 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №26 міста Погребище від чергового міліції надійшло повідомлення проте, що в селі Степанки в житловому будинку було виявлено обгоріле тіло 63-річного господаря.
Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Ймовірною причиною виникнення загорання стало паління у ліжку в нетверезому стані. Вогонь пошкодив матрац ліжка, що і призвело до загибелі людини. Обставини з’ясовуються.
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