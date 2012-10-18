Кириленко: «У день виборів фальсифікацій не буде – влада все зробить до»

Підтримати мажоритарників, висунутих Об’єднаною опозицією «Батьківщина» на округах у Вінницькій області, приїхав народний депутат України Іван Кириленко.

Під час прес-конференції для вінницьких ЗМІ він зазначив, що наразі питання перемоги політичних сил у мажоритарних округах може стати вирішальним у формуванні більшості в майбутньому парламенті.

«Ніс в ніс» ідемо зараз, - нинішня опозиція і нинішня влада. По партійних списках ми разом перемагаємо об’єднану коаліцію. А по округах буде найзапекліша боротьба. Бо те, що влада втратить на списках, буде «підчищати», і вже «підчищає», на округах, - сказав пан Кириленко. - Я провів понад 500 зустрічей, і за їх підсумками в мене з’являється переконання, що вибори в Україні перестають бути демократичним механізмом цивілізованої зміни влади. Це – фетиш, ширма, а за нею - оборудки для того, щоб залишитись при владі».

На думку опозиційного нардепа, 28 вересня серйозних порушень виборчого законодавства з боку влади і провладних партій не буде: «У день голосування не буде фальсифікацій. Для чого «підставлятись»? Влада зробить усе до виборів, - залякуванням бюджетників, тотальним тиском і знищенням опозиційних кандидатів».